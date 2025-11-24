Bayer Aktie
ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
