WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

24.11.2025 11:34:56

ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Bayer auf 'Buy' - Ziel 34,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Studienerfolg von Asundexian sei wegweisend für den Wandel im Pharmabereich der Leverkusener, schrieb James Quigley am Montag. Die Aussichten seien hier jetzt deutlich besser. Für Asundexian taxiert er das globale Marktpotenzial auf 3 Milliarden Euro./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 01:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

