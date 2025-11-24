Bayer Aktie
|29,71EUR
|2,08EUR
|7,53%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bayer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Studienerfolg von Asundexian bei der Senkung von Schlaganfallrisiken senke das Pipeline-Risiko der Leverkusener deutlich, schrieb Chris Counihan am Sonntag. Er sieht generell immenses Umsatzpotenzial in der Prävention von Folge-Schlaganfällen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 16:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Bayer Hold
Unternehmen:
Bayer
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
27,53 €
Abst. Kursziel*:
-9,21%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
29,71 €
Abst. Kursziel aktuell:
-15,85%
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
