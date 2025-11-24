Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Experten-Analyse 24.11.2025 11:05:38

Bayer-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Bayer-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Bayer-Aktie aus.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 10:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,8 Prozent auf 30,29 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 4 227 507 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 57,6 Prozent zu Buche. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com

