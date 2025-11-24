Bayer-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 10:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,8 Prozent auf 30,29 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 4 227 507 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 57,6 Prozent zu Buche. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

