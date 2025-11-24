Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Experten-Analyse
|
24.11.2025 11:05:38
Bayer-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Bayer-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Aktie legte um 10:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 9,8 Prozent auf 30,29 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 0,94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden heute 4 227 507 Bayer-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 57,6 Prozent zu Buche. Schätzungsweise am 03.03.2026 dürfte Bayer die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|10:13
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:14
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:14
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|08.10.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.08.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Bayer
|30,39
|9,97%