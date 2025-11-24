Bayer Aktie

30,56EUR 2,93EUR 10,60%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

24.11.2025 12:39:58

Bayer Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Equal Weight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
30,57 € 		Abst. Kursziel*:
-1,86%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
30,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,82%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

