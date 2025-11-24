Bayer-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight

Hier sind die Erkenntnisse von Barclays Capital-Analyst Charles Pitman-King, der das Bayer-Papier näher betrachtet hat.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:18 Uhr in Grün und gewann 11,0 Prozent auf 30,63 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 6 014 073 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 59,3 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.

