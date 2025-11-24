Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|Aktieneinstufung
|
24.11.2025 13:34:48
Bayer-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Bayer nach dem Asundexian-Studienerfolg von 25 auf 30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Charles Pitman-King veröffentlichte am Montag nun wieder Schätzungen für den Gerinnungshemmer ab 2026. Den Spitzenumsatz taxiert er 2028 auf 3,2 Milliarden Euro. Der Experte passte seine Schätzungen zudem an den jüngsten Quartalsbericht mit höheren Prognosen für Nubeqa und Kerendia an.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Bayer-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:18 Uhr in Grün und gewann 11,0 Prozent auf 30,63 EUR. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 2,04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 6 014 073 Bayer-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Anteilsschein um 59,3 Prozent aufwärts. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 03.03.2026.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 07:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
