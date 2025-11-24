Bayer Aktie
|30,34EUR
|2,71EUR
|9,81%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
24.11.2025 10:13:32
Bayer Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
* Zum Zeitpunkt der Analyse
