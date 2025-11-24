Bayer Aktie

30,34EUR 2,71EUR 9,81%
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

24.11.2025 10:13:32

Bayer Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach einem Studienerfolg des Gerinnungshemmers Asundexian zur Schlaganfallprophylaxe mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Market-Perform" belassen. Florent Cespedes schrieb am Montag von überraschenden, positiven Neuigkeiten. Das Mittel habe Blockbuster-Potenzial./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Market-Perform
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
30,10 € 		Abst. Kursziel*:
-0,35%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
30,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1,12%
Analyst Name::
Florent Cespedes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

