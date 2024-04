ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Alphabet A-Aktie auf 'Buy' - Ziel 180 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie (Alphabet A (ex Google)) auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der Google-Mutterkonzern habe mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen und dies in den Segmenten, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwähnte außerdem die Einführung einer Dividende, die bei 20 Cent je Aktie liegen werde. Keine Neuigkeiten habe es zur laufenden Suche nach einem Finanzchef gegeben./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 16:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 16:30 / ET

