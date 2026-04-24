ATOSS Software Aktie

ATOSS Software für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

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24.04.2026 09:49:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software nach Zahlen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ATOSS Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die operative Profitabilität im laufenden Jahr./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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