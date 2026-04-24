ATOSS Software Aktie
WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400
|
24.04.2026 09:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software nach Zahlen auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ATOSS Software nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henrik Paganetty lobte am Freitag die starken Ergebnisse und das angehobene Ziel für die operative Profitabilität im laufenden Jahr./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ATOSS Software AG
|
17:58
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:42
|ROUNDUP: Atoss Software hebt Margenziel für 2026 an - Aktie an SDax-Spitze (dpa-AFX)
|
12:26
|XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
09:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Atoss Software nach Zahlen auf 'Buy' (dpa-AFX)