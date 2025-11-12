E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
|
12.11.2025 10:34:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 16 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon (EON SE) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Unerwartet gut habe vor allem das Segment Energienetzwerke des Stromkonzerns abgeschnitten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu E.ON SEmehr Nachrichten
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
14:28
|Goldman Sachs Group Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
14:19
|Buy von Goldman Sachs Group Inc. für EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
14:19
|EON SE-Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die EON SE-Aktie (finanzen.at)
|
14:13
|Goldman Sachs Group Inc. gibt EON SE-Aktie Buy (finanzen.at)
|
14:13
|EON SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)