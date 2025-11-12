E.ON Aktie

E.ON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999

12.11.2025 10:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon (EON SE) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich sowohl mit seinen Annahmen als auch mit den Konsensschätzungen, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Unerwartet gut habe vor allem das Segment Energienetzwerke des Stromkonzerns abgeschnitten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

