Siemens Healthineers Aktie

Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
18.11.2025 11:19:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens Healthineers auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erlanger hätten sich bis 2030 ambitionierte Ziele gesetzt, seien damit Klassenbeste im Bereich medizinische Bildgebung und glänzten zudem mit starken Gewinnsteigerungen in der Präzisionstherapie, schrieb Julien Dormois am Montagabend. Die Anleger seien allerdings wohl etwas enttäuscht, dass es für den schwächeren Bereich Labordiagnostik noch keine strategische Entscheidung gebe. Zudem belaste weiter der Überhang des hohen Anteils der Mutter Siemens. Daher werde eine Neubewertung auch auf attraktivem Niveau Zeit brauchen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 21:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AGmehr Nachrichten

Analysen zu Siemens Healthineers AGmehr Analysen

05:57 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Siemens Healthineers Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Siemens Healthineers AG 41,44 -0,26% Siemens Healthineers AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:17 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
16.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.11.25 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Asiens Börsen letztlich teils tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen