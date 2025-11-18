Neue Analyse: UBS AG bewertet Siemens Healthineers-Aktie mit Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die zum Kapitalmarkttag bekannt gegebenen neuen mittelfristigen Ziele 2026 bis 2030 lägen weitgehend innerhalb der Markterwartungen, schrieb Graham Doyle am Montag. Konkret strebe der Medizintechnikkonzern ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent pro Jahr auf Konzernebene und ein prozentual zweistelliges Wachstum des bereinigten Ergebnisses je Aktie (EPS) an. Der Mittelwert dieser Prognosen zuzüglich der Prognosen der einzelnen Geschäftsbereiche deute auf einen leicht sinkenden Umsatzkonsens für 2030 hin, aber keine Änderung am EPS-Konsens für 2030.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Siemens Healthineers-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 12:39 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 41,24 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 21,24 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 412 283 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 sank die Aktie um 18,1 Prozent. Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser)

