ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Henkel auf 92 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) vor den im August erwarteten Halbjahreszahlen von 91 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es gebe mehr Beweise dafür, dass sich die Leistung des Konsumgüterkonzerns verbessert, schrieb Analyst David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Er erwartete positive Impulse durch das Volumenwachstum in der Consumer-Sparte. Dies könne mit einer übertroffenen Konsensprognose für die operative Marge im ersten Halbjahr einhergehen./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 18:20 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2024 / 19:01 / ET

