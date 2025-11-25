Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|Aktie im Blick
|
25.11.2025 15:07:47
Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85,88 Euro belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus den USA für die zwei Wochen bis zum 15. November. Kosmetikunternehmen wie L'Oreal und Beiersdorf hätten starken Wertwachstum gezeigt bei den Verkäufen. Absatzseitig hätten Nestle, Reckitt und L'Oreal eine robuste Entwicklung gezeigt. In die Periode sei aber auch der frühe Black-Friday-Verkauf von Walmart gefallen.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Henkel vz-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von Henkel vz legte um 14:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 69,80 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 23,04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119 817 Henkel vz-Aktien. Die Aktie büßte auf Jahressicht 2025 um 15,1 Prozent ein. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Henkel vz am 11.03.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
