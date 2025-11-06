UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die solide Bilanz untermauere das Ausschüttungspotenzial.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:18 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,02 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 19,37 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119 581 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 41,1 Prozent.

06.11.2025

