Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Aktuelle Analyse 06.11.2025 12:35:22

UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy

UBS AG hat eine umfassende Prüfung der Continental-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die solide Bilanz untermauere das Ausschüttungspotenzial.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 12:18 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,02 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 19,37 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119 581 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 41,1 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätte eine Investition in Continental von vor einem Jahr ab

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com,Nils Versemann / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten

Analysen zu Continental AGmehr Analysen

09:59 Continental Buy Deutsche Bank AG
09:45 Continental Underperform Bernstein Research
08:57 Continental Buy UBS AG
07:04 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Continental AG 67,02 0,42% Continental AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steigt am Freitag, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegt. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.