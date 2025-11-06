Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Aktuelle Analyse
|
06.11.2025 12:35:22
UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Continental-Aktie mit Buy
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach finalen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe besser als die Konkurrenz abgeschnitten, schrieb David Lesne am Donnerstag. Die solide Bilanz untermauere das Ausschüttungspotenzial.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Continental-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 12:18 Uhr wies die Continental-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 67,02 EUR nach oben. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 19,37 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119 581 Stück gehandelt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 41,1 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|67,02
|0,42%