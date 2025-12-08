Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Hannover Rück Aktie

WKN: 840221 / ISIN: DE0008402215

08.12.2025 09:34:19

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Hannover Rück auf 'Neutral' - Ziel 290 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 320 auf 290 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo. Bei Hannover Rück honorieren sie zwar die Defensivqualitäten. Die hätten aber auch andere zu bieten, mit denen Hannover beim Renditepotenzial nicht mithalten könne./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

08:16 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.11.25 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
20.11.25 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
