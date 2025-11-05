AUTO1 Aktie

AUTO1 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

05.11.2025 09:34:38

ANALYSE-FLASH: RBC belässt Auto1 auf 'Outperform' - Ziel 30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AUTO1 mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa attestierte dem Autohändler am Mittwochmorgen starke Quartalsergebnisse. Sowohl im Geschäft mit anderen Händlern als auch Privatkunden hätten die Verkaufszahlen die Erwartungen übertroffen./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 01:54 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

07.11.25 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
06.11.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
