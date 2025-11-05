AUTO1 Aktie
|28,68EUR
|-0,42EUR
|-1,44%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
05.11.2025 10:44:50
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 nach Zahlen mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Buy" belassen. Die Erwartungen seien im dritten Quartal erneut übertroffen worden, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochmorgen. Abermals habe der Autohändler sich dann auch höhere Ziele gesetzt./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:11 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
34,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31,32 €
|
Abst. Kursziel*:
10,47%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,64%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AUTO1mehr Nachrichten
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|28,86
|-0,82%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:08
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|14:52
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:22
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:58
|Fresenius Medical Care Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|NORMA Group Add
|Baader Bank
|13:36
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|13:14
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:13
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|13:13
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|13:12
|Erste Group Bank kaufen
|Deutsche Bank AG
|13:01
|AT & S neutral
|Deutsche Bank AG
|12:46
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:17
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:16
|TeamViewer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:15
|Novo Nordisk Outperform
|Bernstein Research
|12:15
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:14
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:41
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|11:40
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|Bernstein Research
|11:37
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|11:15
|Wolters Kluwer Neutral
|UBS AG
|11:12
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|11:11
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|11:10
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|11:10
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|10:50
|Philips Buy
|UBS AG
|10:46
|TRATON Buy
|UBS AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|10:43
|BMW Buy
|UBS AG
|10:42
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|10:38
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:37
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:36
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:34
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Vonovia Buy
|UBS AG
|10:17
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|09:59
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|09:57
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG