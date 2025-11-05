AUTO1 Aktie
|30,76EUR
|1,66EUR
|5,70%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
05.11.2025 08:38:54
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31,32 €
|
Abst. Kursziel*:
27,71%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30,76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,04%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
