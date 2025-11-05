NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autohändler habe die Erwartungen wieder einmal klar getoppt und die Ziele durch die Bank erhöht, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch./rob/ag/niw



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:16 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.