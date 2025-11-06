AUTO1 Aktie

AUTO1 Aktie

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

06.11.2025 18:01:06

EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Acquisition of 88,377 shares in AUTO1 Group SE through the exercise of 88,408 virtual share options from the Long-Term Incentive Plan 2023




Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them

06.11.2025 / 18:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.





1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated

a) Name
Title:
First name: Markus
Last name(s): Boser

2. Reason for the notification

a) Position / status
Position: Member of the managing body

b) Initial notification

3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor

a) Name
AUTO1 Group SE

b) LEI
391200S2LPXG5ZD5G304 

4. Details of the transaction(s)

a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: Share
ISIN: DE000A2LQ884

b) Nature of the transaction
Acquisition of 88,377 shares in AUTO1 Group SE through the exercise of 88,408 virtual share options from the Long-Term Incentive Plan 2023
Transaction linked to the exercise of share option programmes

c) Price(s) and volume(s)
Price(s) Volume(s)
28.91 EUR 2,554,979.07 EUR

d) Aggregated information
Price Aggregated volume
28.91 EUR 2,554,979.07 EUR

e) Date of the transaction
05/11/2025; UTC+1

f) Place of the transaction
Outside a trading venue


06.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News















Language: English
Company: AUTO1 Group SE
Bergmannstraße 72
10961 Berlin
Germany
Internet: https://ir.auto1-group.com



 
End of News EQS News Service




101632  06.11.2025 CET/CEST





Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

