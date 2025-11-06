AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
06.11.2025 18:01:06
EQS-DD: AUTO1 Group SE: Markus Boser, Acquisition of 88,377 shares in AUTO1 Group SE through the exercise of 88,408 virtual share options from the Long-Term Incentive Plan 2023
|
1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
06.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|AUTO1 Group SE
|Bergmannstraße 72
|10961 Berlin
|Germany
|Internet:
|https://ir.auto1-group.com
|End of News
|EQS News Service
|
101632 06.11.2025 CET/CEST
Analysen zu AUTO1mehr Analysen
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|06.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|05.11.25
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
