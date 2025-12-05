Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|
05.12.2025 12:34:38
ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:49 / EST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deutsche Bank AGmehr Nachrichten
|
06:00
|Deutsche Bank to move into Revolut’s Canary Wharf headquarters (Financial Times)
|
05.12.25
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
05.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|DAX aktuell: DAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.12.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Deutsche Bank auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: DAX am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
05.12.25
|Gewinne in Europa: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AGmehr Analysen
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|02.12.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|31,11
|0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.