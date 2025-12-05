Deutsche Bank Aktie
WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008
|Performance unter der Lupe
|
05.12.2025 10:03:38
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,97 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,941 Deutsche Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 826,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,63 Prozent gesteigert.
Deutsche Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.