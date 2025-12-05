DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Deutsche Bank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,97 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 58,941 Deutsche Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,99 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 826,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 82,63 Prozent gesteigert.

Deutsche Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 58,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at