Analyse: Outperform-Bewertung für Deutsche Bank-Aktie von RBC Capital Markets

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingen geht mit "selektivem Optimismus" für Europas Banken in das Jahr 2026. Die Kurse korrelierten historisch stark mit besseren Konjunkturprognosen, so die Expertin am Freitag in ihrem Ausblick. Und obwohl viel über eine Belebung gesprochen werde, seien die Schätzungen für das europäische Wirtschaftswachstum noch nicht gestiegen. Trotz positiver Erwartungen blieben allerdings weiter Wolken am Himmel, auch geopolitische, die die Bankenaktien nach ihrem starken Lauf auch verwundbar machten.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Um 11:42 Uhr stieg die Deutsche Bank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 31,23 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,68 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 954 021 Deutsche Bank-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 stieg die Aktie um 92,9 Prozent.

