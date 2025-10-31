DWS Group Aktie
|55,55EUR
|0,20EUR
|0,36%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den Quartalsbericht und die Kommentare des Managements der Deutsche-Bank-Tochter an. Seine Umsatzschätzung für das Gesamtjahr steigt marginal./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,50 €
|
Abst. Kursziel*:
0,90%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,81%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Analysen
|10:55
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|55,65
|0,54%
