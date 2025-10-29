NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 57,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari attestierte der Fondsgesellschaft am Mittwoch solide Quartalszahlen. Der Gewinnkonsens dürfte etwas steigen./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT



