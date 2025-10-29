DWS Group Aktie
|55,15EUR
|2,55EUR
|4,85%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
29.10.2025 08:17:46
DWS Group GmbHCo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 57,70 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari attestierte der Fondsgesellschaft am Mittwoch solide Quartalszahlen. Der Gewinnkonsens dürfte etwas steigen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
