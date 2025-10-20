DWS Group Aktie

20.10.2025 10:44:02

DWS Group GmbHCo Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank und Konkurrent Amundi hätten im September die höchsten Mittelzuflüsse für passive Produkte innerhalb der europäischen Branche verzeichnet, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
52,05 € 		Abst. Kursziel*:
-2,02%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,59%
Analyst Name::
Laura Gris Trillo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

