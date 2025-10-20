NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat DWS auf "Hold" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Fondstochter der Deutschen Bank und Konkurrent Amundi hätten im September die höchsten Mittelzuflüsse für passive Produkte innerhalb der europäischen Branche verzeichnet, schrieb Laura Gris Trillo in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 03:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.