DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|
29.10.2025 08:37:39
AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und DWS in der Gewinnspur
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank und ihre Fondstochter DWS (DWS Group GmbHCo) haben am Mittwoch mit ihrer jüngsten Geschäftsentwicklung bei Anlegern gepunktet.
Auf Tradegate verteuerten sich die im DAX notierten Papiere des größten deutschen Kredithauses um 2,8 Prozent zum Xetra-Schluss. Im MDAX gewannen DWS 3,7 Prozent. Bei beiden Papieren könnte sich damit im Xetra-Handel die Mitte Oktober entstandene Kurslücke wieder schließen.
Die Deutsche Bank habe ertragsseitig klar positiv überrascht, sagte ein Händler. Zur DWS äußerten sich Analysten zufrieden: Starke Quartalszahlen, so die erste Reaktion von Jefferies. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ajx/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
29.10.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
29.10.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
29.10.25