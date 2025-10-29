DWS Group Aktie
|54,40EUR
|1,80EUR
|3,42%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
29.10.2025 07:47:40
DWS Group GmbHCo Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Hold" belassen. Die Fondsgesellschaft habe starke Quartalszahlen abgeliefert, schrieb Tom Mills am Mittwochmorgen. Man sei mit Blick auf die Jahresziele gut in der Spur./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Hold
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
55,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,36%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
54,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6,25%
|
Analyst Name::
Tom Mills
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
08:37
|AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und DWS in der Gewinnspur (dpa-AFX)
|
06:58
|EQS-News: DWS with Record Profit in First Nine Months, on Track to Reach EPS and CIR Targets for 2025 (EQS Group)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im MDAX (finanzen.at)
|
22.10.25
|MDAX-Wert DWS Group GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DWS Group GmbH von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.10.25
|XETRA-Handel MDAX zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
17.10.25
|MDAX aktuell: So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
17.10.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Minus (finanzen.at)
|
17.10.25
|Börse Frankfurt: MDAX beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Analysen
|07:47
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:47
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.10.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.25
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.25
|DWS Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:47
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|DWS Group Neutral
|UBS AG
|28.07.25
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|54,55
|3,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:47
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:46
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:40
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:06
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:05
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:58
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|06:52
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06:51
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|06:32
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:24
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:14
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:08
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:08
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:07
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|05:57
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:57
|Deutsche Börse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Iberdrola Verkaufen
|DZ BANK
|28.10.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Shell Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.25
|Symrise Buy
|UBS AG
|28.10.25
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|28.10.25
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|28.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|28.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Air Liquide Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Befesa Buy
|UBS AG
|28.10.25
|Siltronic Neutral
|UBS AG
|28.10.25
|Iberdrola Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.