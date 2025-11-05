DWS Group Aktie
|53,65EUR
|-1,30EUR
|-2,37%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte ihr Geschäftsmodell für die Fondsgesellschaft an deren Quartalszahlen an. Im Zuge dessen habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
