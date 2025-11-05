DWS Group Aktie

53,65EUR -1,30EUR -2,37%
DWS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 19:47:31

DWS Group GmbHCo Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 57,70 auf 60,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angeliki Bairaktari passte ihr Geschäftsmodell für die Fondsgesellschaft an deren Quartalszahlen an. Im Zuge dessen habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 erhöht, schrieb die Analystin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 18:29 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Overweight
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
60,80 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
53,85 € 		Abst. Kursziel*:
12,91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
53,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,33%
Analyst Name::
Angeliki Bairaktari 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten