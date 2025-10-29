DWS Group Aktie
|54,65EUR
|2,05EUR
|3,90%
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
DWS Group GmbHCo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DWS nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Neutral" belassen. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Deutsche-Bank-Fondstochter liege über dem Konsens, schrieb Michael Werner am Mittwoch. Dagegen lägen die berichteten Mittelzuflüsse unter den Erwartungen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DWS Group GmbH & Co. KGaA Neutral
|
Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
51,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,45%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
54,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,76%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaAmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
12:08
|AKTIE IM FOKUS: DWS setzen sich nach guten Zahlen an MDax-Spitze (dpa-AFX)
|
10:19
|ROUNDUP: Deutsche Bank und DWS halten mit Rekordgewinnen Kurs auf Jahresziele (dpa-AFX)
|
09:29
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
08:37
|AKTIEN IM FOKUS: Deutsche Bank und DWS in der Gewinnspur (dpa-AFX)
|
06:58