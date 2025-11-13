Siemens Aktie

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

13.11.2025 11:11:21

Siemens Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hätten die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Andre Kukhnin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Wesentlich sei indes die eingeleitete Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
237,95 € 		Abst. Kursziel*:
7,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
236,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

