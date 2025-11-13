Siemens Aktie
|236,30EUR
|-16,00EUR
|-6,34%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hätten die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Andre Kukhnin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Wesentlich sei indes die eingeleitete Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
237,95 €
|
Abst. Kursziel*:
7,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
236,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,91%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro (dpa-AFX)
|
11:57
|ROUNDUP 2: Siemens setzt nach Trennung von Healthineers auf Digitalgeschäft (dpa-AFX)
|
11:19
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
10:34
|Siemens-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Siemens-Aktie mit Buy ein (finanzen.at)