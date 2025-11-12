Siemens Aktie

252,30EUR 4,25EUR 1,71%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

12.11.2025 21:00:53

Siemens Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Mark Fielding gab in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen ersten Kommentar dazu ab, dass der Industriekonzern seine Beteiligung an Siemens Healthineers auf 37 Prozent reduzieren will. Er sieht darin einen Schritt in die richtige Richtung, aber nur eine Kompromisslösung. Anleger könnten auf den Umfang der Abspaltung an die Aktionäre etwas enttäuscht reagieren./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
252,50 € 		Abst. Kursziel*:
-2,97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
252,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,89%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

