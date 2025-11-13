Siemens Aktie
|236,30EUR
|-16,00EUR
|-6,34%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
238,15 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
236,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,67%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro (dpa-AFX)
|
11:57
|ROUNDUP 2: Siemens setzt nach Trennung von Healthineers auf Digitalgeschäft (dpa-AFX)
|
11:19
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
10:34
|Siemens-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Siemens-Aktie mit Buy ein (finanzen.at)