WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

13.11.2025 10:27:18

Siemens Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der Technologiekonzern habe im Schlussquartal 2024/25 durchwachsen abgeschnitten und einen enttäuschenden Ergebnisausblick (EPS) auf das neue Geschäftsjahr gegeben, schrieb Gael de-Bray am Donnerstag. Zudem ziehe sich die Dekonsolidierung der Beteiligung an der Medizintechniktochter Siemens Healthineers länger als erwartet hin, und es sei weiter unklar, wie diese sich steuerlich auswirken werde./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:47 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Hold
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
238,15 € 		Abst. Kursziel*:
-3,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
236,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,67%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

