Siemens Aktie
|229,65EUR
|-0,35EUR
|-0,15%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Kursrutsch der Aktien sei etwas übertrieben, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstagabend nach einem Treffen mit dem Management im Anschluss an Kapitalmarkttag und Zwischenbericht. Der avisierte Währungsgegenwind und das Margensignal für Digital Industries seien wahrlich enttäuschend. Ersterer betreffe allerdings vornehmlich Healthineers, so der Experte. Zudem sei der Ausblick für Digital Industries eher konservativ. Für viel entscheidender hält Kukhnin, dass Siemens mit den Schritten zur Siemens-Health-Abspaltung auch den Weg zu einer Neubewertung der Siemens-Aktie bereitet hat./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 23:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
255,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
229,60 €
|
Abst. Kursziel*:
11,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
229,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,04%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
13.11.25
|MÄRKTE EUROPA/Gewinnmitnahmen - Enttäuschende Siemens abgestraft (Dow Jones)
|
13.11.25
|Schwacher Handel: STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
13.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
13.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.11.25