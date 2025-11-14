Siemens Aktie

226,40EUR -3,60EUR -1,57%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

14.11.2025 12:28:40

Siemens Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Münchner hätten im vierten Geschäftsquartal gut abgeschnitten, schrieb Vladimir Sergievskiy am Freitag. Vor ihrem "neuen Kapitel" in der Firmengeschichte mit der beabsichtigten Abspaltung von Siemens Healthineers stünden sie damit stark da. Die Bewertung der Aktien hält der Experte allerdings für ambitioniert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Underweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
227,10 € 		Abst. Kursziel*:
-16,34%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
226,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16,08%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

