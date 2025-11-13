Siemens Aktie
|236,30EUR
|-16,00EUR
|-6,34%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Gewinn im Industriegeschäft sei im Schlussquartal 2024/25 erfreulich ausgefallen, und die Anleger dürften über die gestiegenen Kosten hinwegsehen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die Rückkehr der starken Umsatzentwicklung im Digitalgeschäft. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sehe indes durchwachsen aus und dürfte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie drücken. Der Markt habe offenbar nicht mit dem Ausmaß der negativen Währungseffekte sowie der Integrationskosten für Altair und Dotmatics gerechnet./rob/gl/ag
/rob
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:02 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
240,00 €
|
Abst. Kursziel*:
2,08%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
236,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
12:26
|Verluste in Europa: STOXX 50 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
12:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Siemens auf 'Buy' - Ziel 291 Euro (dpa-AFX)
|
11:57
|ROUNDUP 2: Siemens setzt nach Trennung von Healthineers auf Digitalgeschäft (dpa-AFX)
|
11:19
|Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Siemens-Aktie mit Hold (finanzen.at)
|
10:34
|Siemens-Analyse: Jefferies & Company Inc. stuft Siemens-Aktie mit Buy ein (finanzen.at)