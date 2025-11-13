Siemens Aktie

Siemens Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Gewinn im Industriegeschäft sei im Schlussquartal 2024/25 erfreulich ausgefallen, und die Anleger dürften über die gestiegenen Kosten hinwegsehen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die Rückkehr der starken Umsatzentwicklung im Digitalgeschäft. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sehe indes durchwachsen aus und dürfte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie drücken. Der Markt habe offenbar nicht mit dem Ausmaß der negativen Währungseffekte sowie der Integrationskosten für Altair und Dotmatics gerechnet./rob/gl/ag

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
245,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
240,00 € 		Abst. Kursziel*:
2,08%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
236,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,68%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

