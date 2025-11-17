NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. In einer Telefonrunde mit dem Management seien die wichtigsten Fragen nach dem Kapitalmarkttag angesprochen worden, schrieb Phil Buller am Sonntagabend. Der Ausblick sei als konservativ zu qualifizieren. Insgesamt sieht der Experte eine attraktive Einstiegschance. Die Aktien der Münchner bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:34 / GMT





