17.11.2025 06:20:27

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. In einer Telefonrunde mit dem Management seien die wichtigsten Fragen nach dem Kapitalmarkttag angesprochen worden, schrieb Phil Buller am Sonntagabend. Der Ausblick sei als konservativ zu qualifizieren. Insgesamt sieht der Experte eine attraktive Einstiegschance. Die Aktien der Münchner bleiben auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 21:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 00:34 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
230,20 € 		Abst. Kursziel*:
30,32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
230,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,10%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

