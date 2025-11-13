Siemens Aktie

238,25EUR -14,05EUR -5,57%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

13.11.2025 09:44:11

Siemens Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Im Segment Digital Industries habe der Auftragseingang die von Siemens erstellte Konsensschätzung um 15 Prozent übertroffen, schrieb Rizk Maidi in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Treiber dieser Entwicklugn sei die zunehmende Automation. Eine schwächelnde Nachfrage seitens der Mobilität habe hingegen die Auftragslage im Industriesegment gebremst./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
291,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
238,75 € 		Abst. Kursziel*:
21,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
238,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,09%
Analyst Name::
Rizk Maidi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

