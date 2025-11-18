Siemens Aktie
|220,40EUR
|0,60EUR
|0,27%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Hold" belassen. Der auf dem Kapitalmarkttag des Technologiekonzerns vorgestellte Ausblick auf 2026 sowie das bestätigte mittelfristige Wachstumsziel für das Ergebnis je Aktie (EPS) beinhalteten einen nur begrenzten operativen Hebel, schrieb Gael de-Bray in dem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Angesichts der niedrigen Vergleichsbasis aus der Vergangenheit für Digital Industries sei das eine Enttäuschung. Zudem sei der Ausstieg bei Siemens Healthineers ein langer und komplexer Prozess, und er verstehe nicht, warum Siemens sich nur von 30 Prozent und nicht komplett von der Medizintechniktochter trenne. Stetige Healthineers-Aktienverkäufe durch Siemens seien für die Wertentwicklung beider Aktien nicht hilfreich./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
220,60 €
|
Abst. Kursziel*:
4,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
220,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,36%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
