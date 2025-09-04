Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
04.09.2025 08:04:38
ANALYSE-FLASH: UBS hebt Airbus auf 'Buy' - Ziel hoch auf 220 Euro
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Airbus (Airbus SE) von 180 auf 220 Euro angehoben und die Papiere von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Die Nachfrage sei stark und die Versorgung bessere sich, schrieb Ian Douglas-Pennant am Mittwochabend in seiner Kaufempfehlung. Die Produktionszahlen lägen über den Erwartungen. Ganz kurzfristig sieht er allerdings Plus- und Minuspunkte./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
