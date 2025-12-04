Analyse: Hold-Abstufung für Siemens Healthineers-Aktie von Deutsche Bank AG

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs das Siemens Healthineers-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 57 auf 46 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Strategie des Mutterkonzerns Siemens, den Anteil am Medizintechnikkonzern abzubauen, dürfte zunächst einmal eine Outperformance verhindern, schrieb Falko Friedrichs in seiner am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Die Umsetzung werde auch einige Zeit dauern.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens Healthineers-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 42,06 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 9,37 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162 096 Siemens Healthineers-Aktien. Die Aktie fiel auf Jahressicht 2025 um 16,5 Prozent. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.