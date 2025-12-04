Siemens Healthineers Aktie

Lukrative Siemens Healthineers-Investition? 04.12.2025 10:03:38

DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens Healthineers von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Siemens Healthineers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Siemens Healthineers-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Siemens Healthineers-Anteile bei 39,78 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Siemens Healthineers-Aktie investiert hat, hat nun 25,141 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Siemens Healthineers-Papiers auf 42,33 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 064,24 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 6,42 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 47,65 Mrd. Euro. Die Siemens Healthineers-Aktie ging am 16.03.2018 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Siemens Healthineers-Papiers belief sich damals auf 29,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

