Andritz-Aktie deutlich fester: Andritz plant bis 2026 Umsatzsteigerung auf über 10 Milliarden Euro

Bis dorthin soll der Umsatz auf über 10 Mrd. Euro steigen, wie das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Darüber hinaus peilt Andritz eine operative Marge (EBITA-Marge) von mehr als 9 Prozent an. Das Konzernergebnis wiederum soll dann 6 Prozent des Umsatzes ausmachen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Die Zahlen für das Gesamtjahr 2023 sind noch ausständig, die Veröffentlichung ist für 29. Februar angesetzt. 2022 hatte Andritz Verkaufserlöse in Höhe von 7,54 Mrd. Euro erzielt, die EBITA-Marge belief sich auf 8,6 Prozent. Das Konzernergebnis lag bei 402,6 Mio. Euro.

Weiters haben die Analysten der Baader Bank sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 75 Euro für die Aktien des Unternehmens bekräftigt. Der zuständige Experte Peter Rothenaicher sieht die Aktien weiterhin als massiv unterbewertet an und ortet positive Gewinnaussichten. Zudem befindet sich die Andritz-Aktie weiter auf der Empfehlungsliste "Top Picks" von der Baader Bank.

Im Wiener Handel notierte die Andritz-Aktie letztlich 4,08 Prozent fester bei 58,70 Euro.

tpo/cri

(APA)