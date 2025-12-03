Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
03.12.2025 09:12:00
Android 16 QPR2: Google bringt optimiertes App-Theming und mehr
Google hat das nächste große Update auf Android 16 QPR2 veröffentlicht. Das Update bringt unter anderem optimiertes App-Theming. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Jetzt informieren!
