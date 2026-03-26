Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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26.03.2026 15:25:00
Android 17: Google sichert sein OS gegen Quantencomputer ab
Google bereitet sein mobiles Betriebssystem auf künftige Angriffe mit Quantencomputern vor. In Android 17 ziehen erste Schutzmechanismen ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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