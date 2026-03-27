Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
27.03.2026 09:39:00
Android 17 Beta 3: App-Bubbles, getrennte WLAN-Kacheln und mehr
Google hat die dritte Beta von Android 17 veröffentlicht. Sie bringt Plattformstabilität, App-Bubbles für alle Anwendungen und allerhand mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!