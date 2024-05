Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter

Schlussendlich agierten die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Schlussendlich ging der Euro STOXX 50 nahezu unverändert (minus 0,03 Prozent) bei 5 036,15 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 4,327 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,192 Prozent auf 5 027,94 Punkte an der Kurstafel, nach 5 037,60 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 040,89 Punkte, das Tagestief hingegen 4 991,70 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,484 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 24.04.2024, den Stand von 4 989,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 872,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.05.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 263,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 11,60 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5 121,71 Punkte. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,54 Prozent auf 462,10 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,83 Prozent auf 38,94 EUR), Stellantis (+ 0,50 Prozent auf 20,53 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,49 Prozent auf 66,03 EUR) und adidas (+ 0,45 Prozent auf 223,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-0,72 Prozent auf 180,06 EUR), Sanofi (-0,57 Prozent auf 89,72 EUR), Enel (-0,55 Prozent auf 6,55 EUR), Eni (-0,47 Prozent auf 14,41 EUR) und BASF (-0,45 Prozent auf 48,22 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 982 091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 374,151 Mrd. Euro.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Im Euro STOXX 50 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,50 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at