Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Abschläge

Um 09:12 Uhr notiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 4 758,81 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,147 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,107 Prozent tiefer bei 4 757,95 Punkten, nach 4 763,07 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 4 755,11 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4 762,15 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 448,83 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2023, den Stand von 4 342,41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.02.2023, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 271,18 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 5,45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Euro STOXX 50 bereits bei 4 782,79 Punkten. Bei 4 380,97 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 188,85 EUR), Eni (+ 0,44 Prozent auf 14,22 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,12 Prozent auf 407,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,08 Prozent auf 120,08 EUR) und adidas (+ 0,04 Prozent auf 179,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,62 Prozent auf 67,21 EUR), BASF (-0,57 Prozent auf 45,52 EUR), Bayer (-0,48 Prozent auf 28,76 EUR), Infineon (-0,45 Prozent auf 32,99 EUR) und Siemens (-0,31 Prozent auf 169,06 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Euro STOXX 50 weist die Bayer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 137 373 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 406,975 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,01 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

