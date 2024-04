Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter

Am Donnerstag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,27 Prozent leichter bei 4 382,80 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,069 Prozent auf 4 397,48 Punkte an der Kurstafel, nach 4 394,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 404,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 382,56 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 405,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 134,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.04.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 071,56 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 7,11 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit AstraZeneca (+ 5,57 Prozent auf 119,84 GBP), Unilever (+ 5,46 Prozent auf 40,74 GBP), Novartis (+ 1,29 Prozent auf 90,27 CHF), GSK (+ 0,84 Prozent auf 16,50 GBP) und UBS (+ 0,72 Prozent auf 25,20 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Nestlé (-3,40 Prozent auf 90,78 CHF), SAP SE (-2,01 Prozent auf 172,04 EUR), Diageo (-1,92 Prozent auf 27,58 GBP), UniCredit (-1,25 Prozent auf 34,97 EUR) und Richemont (-1,16 Prozent auf 127,75 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 885 268 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 532,751 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,32 zu Buche schlagen. Die BAT-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,15 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

