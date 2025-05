Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in Europa am ersten Tag der Woche.

Am Montag fällt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,44 Prozent auf 4 526,96 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,218 Prozent leichter bei 4 537,19 Punkten, nach 4 547,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4 526,59 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4 537,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 4 233,13 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, bei 4 708,77 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, stand der STOXX 50 bei 4 521,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 4,34 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit Diageo (+ 2,60 Prozent auf 22,08 GBP), UniCredit (+ 1,16 Prozent auf 56,80 EUR), BASF (+ 0,90) Prozent auf 43,79 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 52,83 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 570,60 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-2,93 Prozent auf 4,80 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 262,15 EUR), Richemont (-1,48 Prozent auf 163,20 CHF), London Stock Exchange (LSE) (-1,39 Prozent auf 113,60 GBP) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 47,05 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 776 782 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 310,603 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat mit 7,05 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 7,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

