BASF Aktie
|42,94EUR
|0,04EUR
|0,09%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Geoff Haire bleibt mit seiner operativen Ergebnisprognose für 2026 unter dem Konsens und erwartet damit nicht ganz so viel Dynamik. Damit könnte er allerdings zu konservativ sein, sollten weitere Kostensenkungen erfolgen und der Standort Zhanjiang mehr als gedacht beitragen, schrieb der Experte am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
42,98 €
|
Abst. Kursziel*:
4,70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
42,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,75%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
12:27
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12:27
|XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
09:30
|Verluste in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
09:30
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|12:03
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:03
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|30.10.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
|29.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|BASF Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|42,95
|0,12%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:21
|EVOTEC Hold
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|12:05
|freenet Neutral
|UBS AG
|12:05
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|12:04
|LANXESS Neutral
|UBS AG
|12:03
|National Grid Neutral
|UBS AG
|12:03
|BASF Neutral
|UBS AG
|12:02
|BMW Buy
|UBS AG
|12:02
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:01
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|11:52
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|11:47
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
|11:47
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|11:43
|Continental Buy
|UBS AG
|11:41
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|DHL Group Sell
|UBS AG
|11:35
|Wolters Kluwer Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|11:34
|ING Group Hold
|Deutsche Bank AG
|11:34
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:33
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|11:33
|GEA Buy
|UBS AG
|11:32
|Siltronic Hold
|Deutsche Bank AG
|11:32
|Ryanair Buy
|UBS AG
|11:31
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|11:07
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:59
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:57
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|10:54
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:54
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:53
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:27
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:26
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:25
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:23
|Zalando Buy
|Warburg Research
|10:23
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10:22
|HUGO BOSS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:19
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:16
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.